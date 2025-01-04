中国青海省の湿地や湖にハクチョウの群れ【新華社西寧1月4日】中国青海省海西モンゴル・チベット族自治州ゴルムド市では今冬、市街地周辺の湿地や湖に多くの渡り鳥が集まっている。ハクチョウの群れが舞い、戯れ、餌をついばむ姿は冬の高原を彩っている。（記者/王金金）