信頼の上に築かれた結婚生活も、夫のあやまちで脆くも崩れてしまうことがあります。今回は、浮気問題について紹介します。避けられない浮気への道夫婦関係の溝を埋めるには、お互いの気持ちを共有し、心からのコミュニケーションを大切にすることが重要です。愛情と理解、尊重の気持ちを忘れずに、お互いの距離感を縮めていく努力が求められます。浮気現場に突撃「娘が寝ているのを確認すると、夫と浮気相手は寝室へ直行。私はそこ