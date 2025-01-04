7人組グループ・Travis Japan初となるダブルAサイドCDシングル「Say I do / Tokyo Crazy Night」が、3月5日に発売されることが決定した。「Say l do」は宮近海斗主演テレビ朝日オシドラサタデー『ホンノウスイッチ』、「Tokyo Crazy Night」は松倉海斗主演のABCテレビ『トーキョーカモフラージュアワー』主題歌となる。【写真】モノトーン衣装がかっこいいTravis Japan「Say l do」は情熱的な歌詞、柔らかいボーカルとピアノ音