歌手の相川七瀬（49）が4日にインスタグラムを更新。箱根駅伝を終え、選手達にエールを送った。国学院大卒業生で、現在は国学院大の大学院で学ぶ相川は「私の目から見た第101回箱根駅伝」と駅伝の様子を動画にまとめて投稿。「キャプテンの平林くんがゴールの後、『襷が無事に大手町に帰ってきてくれて、本当に安心しました』と言っていた。この一言は夢の箱根路を仲間と共に走り襷を繋ぐことの重み、そしてそれが決して簡単ではな