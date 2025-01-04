国内のリーグ・アンでは順調に勝ち点を重ねるパリ・サンジェルマンだが、チャンピオンズリーグの戦いでは大苦戦中だ。現在は25位に沈んでおり、この順位では決勝トーナメント・プレイオフにも進めない。英『Daily Mail』は指揮官ルイス・エンリケにとって勝負の1月になると注目している。残されたCLリーグフェーズのゲームは残り2試合で、そのどちらも強敵だ。まずは22日にマンチェスター・シティと対戦し、その翌週には最終節でシ