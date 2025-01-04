先日までウェイン・ルーニーが率いていたプリマス・アーガイルは英2部チャンピオンシップで最下位に沈んでいる。ルーニー前監督にとって最後の試合となった第24節オックスフォード戦では降格の危機を脱するためアウェイ戦に臨んだが、そこには家族の姿はどこにも見当たらなかったという。『Mirror』によると、ルーニーの家族はエヴァートンがグティソンパークにノッティンガム・フォレストを迎えた一戦を観戦していたようだ。父の