マンCはまたしても生え抜き選手を失う可能性がある。『Telegraph Football』によると、マンチェスター・シティに所属する22歳MFジェームズ・マカティに今冬ブンデスリーガ行きの可能性が浮上しているという。マンCの下部組織出身であるマカティは2022年８月にシェフィールド・ユナイテッドにレンタル移籍すると、23-24シーズンはシェフィールド・ユナイテッドで20試合に先発出場し、3ゴール3アシストと結果を残すなど若くしてプレ