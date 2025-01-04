◆ラグビー▽リーグワン第３節東京ＳＧ３０―３０トヨタ（４日・味の素スタジアム）開幕２連敗と出遅れていたリーグ１０位の東京ＳＧ（旧サントリー）と、同１１位のトヨタの一戦は３０―３０の引き分けとなった。トヨタのＮＯ８姫野和樹主将は「勝ちきれなかった。結果はハッピーではないが、ゲームの内容を見ると、１週間準備してきたことや、自分たちがやりたいラグビーは随所に見られた。下を向く暇がないと思います」と