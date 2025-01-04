将棋の西山朋佳女流三冠＝白玲、女王、女流王将＝が４日、東京・墨田区で行われた両国将棋センター主催の「新春特別イベント」に出席し、女流棋士の鈴木環那女流三段、山根ことみ女流三段、武富礼衣女流初段、小高佐季子女流初段とイベントを楽しんだ。同イベントではトークコーナーもあり、観客からの質問を募集。「恋愛タイプを将棋に例えたら？」という質問では、女流棋士たちのそれぞれの恋愛観が垣間見えた。武富は「私