女優の長澤まさみが４日までに自身のインスタグラムを約３週間ぶりに更新した。自身の上半身がアップになっている写真のみを掲載。新年初投稿でコメント欄には「やはりまさみ様は世界一美しい女性だと思います！」「あけましておめでとうございます素敵（すてき）な投稿見れて幸せです良いお年を」「天使かい天使だ」と喜びの声が多く届いた。