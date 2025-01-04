◆新日本プロレス「ＷＲＥＳＴＬＥＫＩＮＧＤＯＭ１９ｉｎ東京ドーム」（４日、東京ドーム）新日本プロレスは４日、東京ドームで「ＷＲＥＳＴＬＥＫＩＮＧＤＯＭ１９ｉｎ東京ドーム」を開催した。ＮＥＶＥＲ無差別級＆ＡＥＷインターナショナルダブル選手権はＡＥＷインター王者・ＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡが１１分４２秒、レイジングファイヤーでＮＥＶＥＲ王者・鷹木信悟を破り２冠王となった。