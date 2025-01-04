錦織圭男子テニスの香港オープンは4日、香港で行われ、シングルス準決勝で世界ランキング106位の錦織圭（ユニクロ）は同50位の商竣程（中国）の途中棄権で、6年ぶりにツアー大会決勝へ進んだ。5日に同67位のアレクサンドル・ミュレ（フランス）と対戦し、前回決勝に進んだ2019年1月のブリスベン国際以来となるツアー通算13勝目を狙う。（共同）