2015年に初登場してから約9年、Rayの看板モデルとして歩んできた岡崎紗絵。今回は、Rayモデルの卒業を記念して、紗絵が飾った「表紙」を全部お見せしちゃいます！鈴木愛理との相互プロデュースや福士蒼汰さんとの貴重な男女ペア撮影など、レアなカットや撮影裏話までお見逃しなく♡全17回！紗絵の表紙すべてお見せします♡Rayの顔として何度も表紙に登場し、Rayを引っぱってくれた紗絵。ここでは紗絵の表紙を1枚ずつ振り