【モデルプレス＝2025/01/04】俳優の渡邊圭祐、瀧本美織、西垣匠、武田航平が4日に都内で開催されたテレビ東京系ドラマプレミア23「財閥復讐〜兄嫁になった元嫁へ〜」（2025年1月6日スタート／毎週月曜よる11時6分〜11時55分）記者会見に出席。瀧本が会いたい存在について告白する場面があった。【写真】瀧本美織がライブに行きたい紅白アーティスト◆“テレ東発”オリジナル漫画原作を実写連続ドラマ化オリジナル漫画を実写化した