皆さんは、義理の家族との関係に悩んだことはありませんか？結婚して親戚になったとはいえ赤の他人同士。価値観の違いでわかり合えないことはありますよね。この漫画の主人公の千秋さんの場合は義姉とその甥っ子に悩まされていました。千秋さんは娘の由衣ちゃんと夫と仲良くお風呂を楽しんでいました。そんな団らんに水を差してきたのは同居する義姉親子。Ai(@Ai)さんが描くエピソード漫画『𠮟らない義姉と乱暴な甥っ