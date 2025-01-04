主任から「退職させたら満足？」と問われ、言葉に詰まる同僚…。言い過ぎてしまったことに気がついたのか、「すみません」と謝罪をします。第一子を妊娠し、つわりを機に会社を休んだことで起きた社内トラブルと、その解決までのお話を描いています。もち田ハム子(@shiruko_umai)さんの体験談、『悪阻あけの職場復帰が控えめにいって地獄だった話』最終話をごらんください。 Ⓒshiruko_umai Ⓒshiruko_um