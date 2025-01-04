「Ｂリーグ、千葉Ｊ７５−６７北海道」（４日、ららアリーナ東京ベイ）千葉Ｊはホームで２０２５年初試合を迎え、逆転勝ちを収めた。先発した渡辺雄太は今年のチーム初得点となる３点シュートを決めるなどで勝利に貢献し「１年１発目の試合ということで、しっかり勝ち切れたのは良かった。今日は特にベンチから出てくる選手たちがエナジー全開で自分たちに流れをもたらしてくれた。彼らに感謝したい」と振り返った。昨年７