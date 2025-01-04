タレントで歌手の後藤真希さんが2024年11月29日に発売した写真集「flos」（講談社）の重版が8刷に到達しました。未公開カットとコメントが公開されました。【写真】「ゴマキボディ」の魅力があふれる後藤真希さん写真集「flos」は2024年11月末の発売ながら、2024年を代表する一冊ともいわれるほど、さまざまな世代に愛される写真集に。通常版は版を重ね、重版は発売1カ月で異例の8刷。電子書店「楽天Kobo」における2024年写真集売