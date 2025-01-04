新疆ウイグル自治区ウルムチ市の市民・李春霞（リー・チュンシア）さんは「8階のテーマバス停」で、「当時、通勤の時にここで2系統のバスに乗り換えていた。ぎゅうぎゅう詰めのバスの光景が今でも目に浮かぶ。今日は8階のテーマバス停を見るために地下鉄1号線に乗ってやって来た」と話した。中国新聞社が伝えた。最近登場した「8階のテーマバス停」に足を運ぶと、実物大で再現された「2系統のバス」の横にあるバス停は記念撮影しよ