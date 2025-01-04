米国政府が日本製鉄によるUSスチールの買収を阻止する決定を下したことを受け、日本製鉄が米国政府を提訴する意向であることが4日になり分かりました。米国政府は3日、ジョー・バイデン米大統領が、米国の主要企業の外国人所有を防ぐため、日本製鉄によるUSスチール買収を阻止することを決定したと発表しました。バイデン大統領は、「この買収が承認されれば、米国最大の鉄鋼メーカーの一つが外国の支配下に置かれ、米国の国家安全