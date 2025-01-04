メキシカンリーグで昨季打率.306、OPSはリーグ6位1.0402022年までロッテでプレーしたレオネス・マーティン外野手は2024年、メキシカンリーグのケレタロでプレー。82試合に出場してリーグ2位の29本塁打を放つなど衰えぬ打棒を見せつけた。マーティンは2010年にキューバから亡命し、2011年にレンジャーズと契約。メジャー9年で通算770試合に出場して打率.244、58本塁打、126盗塁の成績を残した。2019年7月にロッテ入りすると、1