インドネシア代表DFプラタマ・アルハンがクラブレベルで近年ほとんどピッチに立っていない。2022〜2023シーズンに当時J2の東京ヴェルディでプレーしたレフティー、アルハン。驚異的なロングスローで知られ、昨年急速に帰化組が増えたインドネシア代表では、不動の存在とまでは言えずとも、ユーティリティ性も武器に多くの試合で出場機会が与えられる。23歳にして国際Aマッチ出場数は「50」を数える。しかし、クラブレベルでは不遇