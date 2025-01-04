HKT48の大内梨果(17)が自身のXを更新。兵庫県出身らしい?特技?を披露する写真を公開した。「家族と親戚に作ってあげたよ〜!!!!」と綴り投稿したのは、腕まくりしたニットセーター姿でたこ焼きを焼く写真。「関西人が作るたこ焼きです」と手際の良さを見せている。この投稿にファンからは「たこ焼き作るアイドル」「流石きれいにできてるね」「絶対美味しいじゃん」「逸材ばかりじゃないかHKT」などの声が寄せられている。