前回の対戦では、プレミアリーグでのうれしい初ゴールをマークした。それから約４か月。状況は変わった。チームは降格の危機に瀕し、指揮官が代わっている。菅原由勢が所属するサウサンプトンは、１月４日のプレミアリーグ第20節でブレントフォードと対戦する。イバン・ユリッチ監督の就任後も２連敗を喫して迎える新年最初の試合だ。新指揮官について、菅原は『Daily Echo』で「本当に僕らは良い感じだ。彼がチームに新しい