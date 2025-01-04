［高校選手権・準々決勝］東海大相模（神奈川）２−１ 明秀日立（茨城）／１月４日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu東海大相模のエース沖本陸（３年）に待望の一発が飛び出したのは、先制点を奪われた直後の前半40分だった。小林晄也（３年）が上げたクロスに身体を投げ出しながら上手くヘッドで合わせ、見事に同点弾を叩き込んだ。「小林晄也君がクロスするのは分かっていたので、スペースに走り込んで頭で合わせるだけで