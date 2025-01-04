埼玉県警察本部4日午後4時25分ごろ、埼玉県三芳町の小池和年さん（84）方から火が出ていると80代の妻が119番した。県警によると、木造2階建て住宅が全焼し、小池さんと連絡が取れていない。県警によると、小池さん方は夫婦と50代の長男の3人暮らし。長男は外出中で、妻は逃げて無事だった。県警が出火原因を調べる。現場は東武東上線鶴瀬駅から南西に約1.8キロの住宅街。