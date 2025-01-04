全国高校サッカー選手権で４強入りを決め、喜ぶ東海大相模の選手たち＝Ｕ等々力（木田亜紀彦写す）第１０３回全国高校サッカー選手権は４日、ＵｖａｎｃｅとどろきスタジアムｂｙＦｕｊｉｔｓｕ（川崎市中原区）などで準々決勝が行われ、神奈川代表の東海大相模が２─１で明秀日立（茨城）に逆転勝ちし、４強入りを決めた。県勢のベスト４進出は２０１４年度大会の日大藤沢以来。東海は前半３４分にセットプレーから先制を許