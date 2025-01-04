新日本プロレス４日の東京ドーム大会で、ＡＥＷインターナショナル王者ＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介＝ＡＥＷ＆ＤＤＴ）がＮＥＶＥＲ無差別級王者・鷹木信悟（４２）とのダブル王座戦に勝利して２冠王となった。試合序盤は竹下がバネを生かした躍動感あふれる動きでリードした。だが鷹木も譲らず、場外でのデスバレーボムを炸裂させる。気迫あふれるファイトでペースをつかみ返した。その後は一進一退の