ボートレース江戸川の新春6日間シリーズ「第43回新春金盃だるま家カップスタ展10時10分」は4日、予選3日目が行われた。体重ハンデ（3日目の計量で59キロ）を感じさせない走りを披露している。村田敦（41＝東京）は、3日目5Rを3コース捲りで快勝。得点率は加藤政彦と並ぶ3位タイと好位置につけている。相棒の34号機は、2連対率2位の看板機。「1Mは舟が返ってきた。回り過ぎて調整を外すと何もなくなるけど、ゾーンに入っ