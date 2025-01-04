【第60話2】 1月4日 公開 価格：70コイン 秋田書店は1月4日、あちゅむちによるマンガ「エロティック×アナボリック」第60話2をヤンチャンWebにて公開した。ヤンチャンWebでの価格は70コイン。 本作は一見地味ながら実はストイックなまでに理想の肉体美を目指して体を鍛え続けている女子高生・三蔵五葉の秘密を、大食いが取り柄のデブ男・阿下喜鏡介が知る