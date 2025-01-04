【新年6・7合併特大号】 1月4日 発売 価格：320円 集英社は1月4日、マンガ雑誌「週刊少年ジャンプ 新年6・7合併特大号」を発売した。価格は320円。 本号の巻頭カラー「SAKAMOTO DAYS」となり、センターカラーは「カグラバチ」、「アオのハコ」と読切作品の「こち亀×超巡！超条先輩」となる。