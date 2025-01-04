1月4日に国立代々木競技場 第一体育館で「りそなグループ B.LEAGUE 2024－25シーズン」のB1リーグ第16節が開催され、サンロッカーズ渋谷がアルバルク東京との“東京ダービー”に臨んだ。 SR渋谷は2点ビハインドで迎えた開始45秒にベンドラメ礼生がチーム初得点を挙げると、ケビン・ジョーンズ、田中大貴も続いて10－2。その後は点の取り合いになったが、4点リ