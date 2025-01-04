大家さんちょっと気難しそうかも…！？そのやさしさに救われています。妊娠中に席を譲ってもらった時の話／るしこの子育て日記（1）初めて挨拶した時はニコリともせず、気難しそうに見えた大家さん。まさかこのアパートから引っ越すのがこんなに寂しくなるなんて--。家族で7年暮らしたアパートの大家さんとの交流を描き、「泣ける！」「優しい気持ちになった」とSNSで大きな反響を呼んでいるもしゃもぅさん。息子のハムソーくんが