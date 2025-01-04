「これは絶対映像化される！」「ドラマ化してほしい！」と話題の警察ヒューマンコメディをご存じだろうか。それは『下足痕踏んじゃいました』（白泉社）。『そこをなんとか』（白泉社）で知られる、麻生みこと氏の新たなお仕事マンガだ。癒し系の男性刑事と、武闘派でクールな女性刑事というふたりの警察官が繰り広げるこの作品は、コミカルさとシリアスさのバランスが絶妙。上手く進まない捜査に愚痴をこぼしたり、クズな犯人に怒