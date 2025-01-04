2025年1月2日から3日にかけておこなわれた「第101回東京箱根間往復大学駅伝競走」（以下、箱根駅伝）では、青山学院大学が2年連続の優勝を遂げた。駅伝終了のおよそ4時間後、大会中継をおこなった日本テレビ系列では、早くも大会ダイジェストを扱った特番『完全密着!箱根駅伝』が放送された。番組MCを務めたのは、入社以来、20年以上も箱根駅伝の中継に携わってきた、日本テレビの森圭介アナウンサー。そして、女優の本田翼