埼玉県三芳町で住宅3軒が焼ける火事がありました。火元の住人は「家族が2人中にいる」と話していて、警察が逃げ遅れた可能性があるとみて確認を急いでいます。4日午後4時半ごろ、三芳町北永井の住宅で「2階建ての住宅の1階から火と煙が見える」と近くに住む人から119番通報がありました。警察などによりますと、消防車など8台が出動して消火活動にあたり、火はおよそ2時間後にほぼ消し止められましたが、火元の住宅と隣接す