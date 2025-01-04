神奈川県警高速隊（資料写真）４日午前７時２０分ごろ、神奈川県厚木市山際の圏央道内回りで、埼玉県久喜市の会社員男性（２０）のオートバイが転倒し、ガードレールに衝突した。男性は頭を強く打ち、搬送先の病院で死亡が確認された。県警高速隊によると、現場は片側２車線で、相模原愛川インターチェンジ（ＩＣ）−圏央厚木ＩＣ間。