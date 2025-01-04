大みそかに放送された『第75回NHK紅白歌合戦』にて司会を務めた有吉弘行と橋本環奈が3日、『みんなのベスト紅白生放送！お正月スペシャル』に出演。ロックバンド・B’zが『紅白』にサプライズ出演した瞬間の様子について振り返った。【写真】橋本環奈、『紅白』ドレス姿に絶賛の声「綺麗すぎる」「めちゃくちゃ可愛い」本番組は、『紅白』の名曲・熱唱シーンや話題になった名場面などを、当時のエピソードとともに紹介する特