＜キットカット 受験生応援ドローンショー 〜みんなで飛ばそう史上最大!?の千羽鶴〜＞が2025年元日、防府天満宮で開催された。AIによる受験生応援LIVEと1,000機のドローンを使用した同キャンペーンのメインイベントは、ドローンが折り鶴や満開の桜を描いて夜空からエールを届け、AIのパワフルな歌声が新年の幕開けを告げた。同キャンペーンイベントの模様をお伝えしたい。◆AI 画像■AIの歌声と光のエールが■受験生に特別な夜をキ