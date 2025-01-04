歌舞伎俳優の中村獅童が４日、自身のＳＮＳを更新。この日行われた新日本プロレス東京ドーム大会を観戦した様子を伝えた。長男・陽喜（はるき）くん、次男・夏幹（なつき）くんがフェースペインティングをして気合十分な姿を、インスタグラムに公開。「さぁ１．４新日本プロレス東京ドーム大会皆んなでｄｏｕｋｉ選手を応援しよう」（原文ママ）と呼びかけた。獅童本人はＤＯＵＫＩの入場に登場。スペシャルパフォーマンスで盛