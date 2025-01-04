◆東京女子プロレス「東京女子プロレス’２５」大会▽インターナショナル・プリンセス選手権試合３０分１本勝負〇鈴芽（１３分２０秒変形リング・ア・ベル→片エビ固め）荒井優希●（４日、東京・後楽園ホール、観衆１４８３人・超満員札止め）名古屋・栄を拠点とする人気アイドルグループ・ＳＫＥ４８のメンバーでプロレスラーとしても活動する荒井優希が鈴芽に敗れ、インターナショナル・プリンセス王座から陥落した。