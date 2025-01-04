◆第１０３回全国高校サッカー選手権▽準々決勝東海大相模（神奈川）２―１明秀学園日立（茨城）（４日・Ｕ等々力）初出場の東海大相模が地元・神奈川で逆転勝ちし、初の４強入りを決めた。前半３４分に先制されるも、同４０分にエースＭＦ沖本陸（３年）が今大会初得点を頭で沈め、同点に。後半２５分には沖本のパスからＭＦ高畑旺崇（おうしゅう、３年）が決勝弾を沈め、県勢１０大会ぶりの準決勝進出を果たした。観客席