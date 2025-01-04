第１０１回箱根駅伝（２〜３日、東京・千代田区読売新聞社〜神奈川・箱根町芦ノ湖往復＝１０区間２１７・１キロ）で３位だった国学院大は激闘翌日の４日、第１０２回箱根駅伝に向けて早くも始動した。出場メンバーは各自で軽く走る一方で、メンバーから外れた選手は午前６時前から１６キロ走を敢行した。前田康弘監督（４６）は、エースで主将の平林清澄（４年）の後任として、全日本大学駅伝（昨年１１月３日）では優勝のゴー