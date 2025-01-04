パナソニックは、新たなHEMS（※）「AiSEG3」（アイセグ3）を2025年3月25日から発売すると発表しました。翌日の日射量予測をもとにして、再生可能エネルギーの自家消費を促進する本機は、日々の光熱費、さらにはCO2排出量の削減に寄与します。 ※HEMS…Home Energy Management System（ホーム エネルギー マネジメント システム）」の略。 家庭で使うエネルギーを節約するための管理システム   この記事では、AiSEG3の魅力と