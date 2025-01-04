俳優ブラッド・ピット（61）とアンジェリーナ・ジョリー（49）の８年間にわたった泥沼離婚成立の背景には、ブラッドの新恋人イネス・デ・ラモンの存在があったと報じられた。2019年に法的に独身となったブラッドと、2022年頃から交際していると思われているジュエリーデザイナーのイネスが、「正しい方向へ進めるよう」アンジェリーナと合意することを後押ししたという。 【写真】ブラッド・ピッ