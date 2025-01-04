元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（５８）が１日、日本テレビ系で放送された「上田と女が吠える夜新春３時間ＳＰ」に出演。新年の抱負を語った。１９６６年１月２６日生まれの一茂。司会の上田晋也から「今年の目標とか、ないでしょ？」と聞かれると、「あります」と即答。「僕、あと１年で還暦迎えるんで、会いたい人と会いたい、ってのが新年の抱負」と話した。具体的に誰と会いたいのか、には「吉岡里帆ちゃん、長澤