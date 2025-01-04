「プロレス・新日本」（４日、東京ドーム）ＩＷＧＰジュニアヘビー級王者戦で悲劇が起こった。場外戦の中で、王者のＤＯＵＫＩの左腕にアクシデント。レフェリーストップで、挑戦者エル・デスペラードの勝利が決まり、新王者となった。歌舞伎役者の中村獅童とともに荘厳な雰囲気で入場したＤＯＵＫＩは、序盤からデスペラードとスピーディーな攻防を繰り広げた。デスペラードとの場外戦で、鉄柵を背にした相手に対し、コーナ