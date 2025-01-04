「プロレス・新日本」（４日、東京ドーム）ＩＷＧＰジュニアヘビー級王者戦を前に、サプライズがあった。王者ＤＯＵＫＩの入場前にスペシャルパフォーマーとして登場したのは中村獅童。「連獅子」の白獅子姿で頭の毛を振り回す豪快な「毛振り」で東京ドームを騒然とさせると、ＤＯＵＫＩと拳を合わせて、そのまま入場。ロープを持ってリングインもアシストした。中村の息子である陽喜がＤＯＵＫＩのファンであることから実現