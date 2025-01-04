昨年8月に第4子を出産した、元モーニング娘。で元テレビ東京アナウンサーの紺野あさ美（37）が3日放送されたテレビ朝日系「夫が寝たあとに」新春2時間SPに出演。子育ての悩みを明かした。7歳長女、5歳長男、3歳次男、5カ月次女の4児の母で、「今は3歳のイヤイヤ期終盤の次男と絡んだきょうだいゲンカが大変」と吐露した。「お兄ちゃん、お姉ちゃんにもかみついていくので、とりあえずケンカをおさめるために話しが通じる上の子に言