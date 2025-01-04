フィジー・エアウェイズは、ナンディ〜ダラス/フォートワース線を12月10日に開設した。火・木・土曜の週3往復を、ビジネスクラス33席、エコノミークラス301席の計334席を配置したエアバスA350-900型機を使用して運航する。同路線の開設により、フィジーの観光産業の活性化だけでなく、夜行便により北米と南太平洋やその先の地域への乗り継ぎの強化につながるとしている。同社はアメリカン航空のマイレージプログラム、AAdvantageに